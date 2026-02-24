Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Werkzeuge aus Schuppen entwendet: Zeugen gesucht

Kevelaer-Wetten (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (22. Februar 2026), 12:00 Uhr und Montag (23. Februar 2026), 11:00Uhr kam es an der Straße Langstraat in Kevelaer zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Privatgrundstück und entwendeten dort aus einem Gartenschuppen mehrere Werkzeuge (u.a. eine Astschere) sowie weitere Wertgegenstände (u.a. Baustellenradio und mehrere Akkus).

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

