Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht "Am Holländer See"

beide Unfallbeteiligte entfernen sich von der Unfallstelle

Geldern (ots)

Am Freitag (20. Februar 2026), gegen 05:30 Uhr, kam es in Geldern an der Straße "Am Holländer See" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der 29-jährige Fahrer eines blauen VW Golf fuhr in Richtung Gelder Tor bzw. Krefelder Straße. An einer Fahrbahnverengung schätzte er nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeuges falsch ein, so dass es in der Verengung zu einem Kontakt der Außenspiegel beider Fahrzeuge kam. Der Mann aus Geldern fuhr von der Unfallstelle weg. Erst am nächsten Tag meldete es sich bei der Polizei und gab seine Beteiligung an dem Unfall, bei dem der Außenspiegel seines Fahrzeuges beschädigt wurde, an. Bei der Polizei hat sich der andere Unfallbeteiligte bisher nicht gemeldet. Es ist nicht bekannt, ob an dem anderen Fahrzeug ein Sachschaden entstanden ist. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer bzw. die Fahrerin des anderen Fahrzeuges, zu dem nur gesagt werden kann, dass es von dunkler Farbe war. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell