Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Montag (23. Februar 2026) kam es zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr an der s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich über die Terrassentür, Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

