Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - 34-jähriger Verkehrsteilnehmer entzieht sich Kontrolle: Festnahme durch niederländische Polizeibeamte

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Montag (23. Februar 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 22:40 Uhr Kenntnis über einen Einsatz der niederländischen Polizei in Emmerich. Im Vorfeld sollte ein Pkw (BMW) durch niederländische Beamte (auf niederländischem Gebiet - nahe dem Grenzübergang Emmerich-Elten) angehalten und kontrolliert werden. Der 34-jährige niederländische Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle, missachtete die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt nach Emmerich fort. Dabei kam es durch den niederländischen Verkehrsteilnehmer zur Beschädigung einer Baustellenbarke (Personenschaden entstand nicht). In Emmerich kollidierte das Fahrzeug, an dem Sachschaden im Frontbereich entstand, im Bereich der Kaßstraße mit mehreren Pollern und kam dadurch zum Stillstand. Der 34-jährige Fahrer konnte an der Örtlichkeit durch niederländische Polizeibeamte festgenommen und der Wagen sichergestellt werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde bekannt, dass am BMW falsche Kennzeichen angebracht waren und gegen den 34-jährigen Fahrer ein Haftbefehl vorlag. (pp)

