Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht: Pkw am Außenspiegel beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (19. Februar 2026) kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:40 Uhr in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 34-jährige Nutzer eines weißen Ford Transit hatten den Wagen an der Straße Am Bahnhof abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

