Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: ZOLL findet Amphetamin und Ecstasy bei Autofahrer bei der Einreise aus Österreich

Drogentest positiv

Rosenheim, Berchtesgadener Land (ots)

21,7 Gramm Amphetamin und 1,1 Gramm zerkleinerte Ecstasy-Tabletten fand der ZOLL im Rahmen einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle am vergangen Mittwoch am deutsch-österreichischen Grenzübergang auf der Bundesstraße B 21 in Fahrtrichtung Bad Reichenhall. Der deutsche Staatsangehörige führte außerdem zwei Einhandmesser, in der Fahrertür und im Handschuhfach, mit sich. Obwohl der Fahrer zunächst äußerte, er habe keine Betäubungsmittel oder bei der Einreise verbotenen Gegenstände im Fahrzeug, stellten die Zöllner der Reiseverkehrskontrolle Traunstein das Amphetamin und Ecstasy in einer Bauchtasche fest, die im Fußraum auf der Beifahrerseite lag. Außerdem fanden die Zöllner auch ein für den Drogenkonsum typisches Besteck mit zwei Löffeln, an welchen sich noch Amphetaminanhaftungen befanden. Der daraufhin freiwillig durchgeführte Drogentest fiel positiv aus. Gegen den 44-Jährigen leitete der ZOLL ein Strafverfahren wegen vorschriftswidriger Einfuhr verbotener Gegenstände und Besitz von Betäubungsmitteln ein. Die Bearbeitung des Strafverfahrens hat nun das Zollfahndungsamt München übernommen. Die Klärung weiterer Maßnahmen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss erfolgt durch die Polizeiinspektion Bad Reichenhall.

