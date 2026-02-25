Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Betrüger geben sich als Sohn aus: Geschädigter überweist hohen vierstelligen Bargeldbetrag

Kerken (ots)

Am Montag (23. Februar 2026) kam es gegen 15:00 Uhr in Kerken zu einem Betrug über einen Messengerdienst (Whatsapp). Unbekannte Täter gaben sich als Sohn eines 78-jährigen Geschädigten aus und teilten ihm eine angebliche neue Handynummer mit. Der Mann aus Kerken speicherte die Nummer in seiner Kontaktliste ab und erhielt in der Folge mehrere Nachrichten. Dabei ging es um die Begleichung von offenen Rechnungsbeträgen, da der vermeintliche Sohn zum aktuellen Zeitpunkt keinen Zugriff auf sein Online-Banking habe. Diesen Forderungen kam der Mann, der davon ausging das die Nachrichten von seinem Sohn gesendet wurden, nach. Es stand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Als der Geschädigte misstrauisch wurde, nahm er Kontakt mit seinem Sohn unter der zuvor bereits bekannten Nummer auf und der Betrug fiel auf.

Die Polizei warnt:

- Übernehmen Sie keine fremde Nummer sofort in die Kontaktliste. Weitere Nachrichten führen so schnell zu einer Vertrauensbasis, die durch Betrügerinnen und Betrüger ausgenutzt werden kann.

- Überprüfen Sie in so einem Fall die Identität des Absenders. Vergewissern Sie sich bei Ihrer/Ihrem Angehörigen/Freundin/Freund unter den zuvor bekannten Erreichbarkeiten. Fragen Sie, ob von dort tatsächlich eine entsprechende Nachricht geschrieben wurde.

- Seien Sie misstrauisch, sobald Sie jemand über Messenger-Dienste auffordert, Geld zu zahlen.

Präventionshinweise, auch zu anderen Betrugsmaschen, finden Sie auf der Website der Kreispolizeibehörde Kleve (https://kleve.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-schockanrufe-enkeltrick). Bitte informieren und sprechen Sie auch mit ihren (lebensälteren) Angehörigen und Freunden über dieses wichtige Thema.

