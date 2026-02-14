Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Bürgermeister übergibt vier neue Mannschaftstransportfahrzeuge an die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr unserer Stadt hat in den vergangenen Monaten eine bedeutende Erneuerung ihrer Fahrzeugflotte erhalten. Bürgermeister Hans-Günter Draht übergab heute offiziell vier neue Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) an die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Drei der Fahrzeuge sind für die aktive Wehr bestimmt und jeweils bei den Löscheinheiten Alt-Wetter, Wengern und Volmarstein stationiert. Ein weiteres MTF wurde speziell für die Jugendfeuerwehr beschafft.

Die neuen Fahrzeuge auf Basis Renault Master wurden im Zeitraum zwischen September und November 2025 geliefert und nun offiziell in Dienst gestellt. Das erste der MTF für die aktive Wehr konnte schon bereits im September des vergangenen Jahres den Dienst bei der Löscheinheit Wengern antreten und hat sich seitdem in zahlreichen Einsätzen bewährt.

"Mit diesen vier Mannschaftstransportfahrzeugen schaffen wir die Grundlage für eine zeitgemäße und effiziente Einsatzbewältigung", betonte Bürgermeister Hans-Günter Draht bei der Übergabe. "Die Investition in moderne Fahrzeugtechnik ist eine notwendige und gute Investition in die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger."

Die MTF dienen dem Transport von Einsatzkräften und Material zur Einsatzstelle und sind ein unverzichtbarer Bestandteil der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Ausgerüstet sind diese mit je 2 Alu-Boxen zum sicheren Materialtransport und auch mit je 2 kleinen Zeltgarnituren, sodass sich zusätzliches Personal an der Einsatzstelle schonend auf den Einsatz vorbereiten kann und auch im Nachgang Sitzmöglichkeiten zur Regeneration findet. Besonders erfreulich ist, dass auch die Jugendfeuerwehr wieder mit einem neuen Fahrzeug ausgestattet werden konnte. Dies erleichtert die Ausbildungsarbeit im Nachwuchsbereich erheblich und schafft zudem sichere Transportkapazitäten zu Zeltlagern und Freizeiten.

Ralf Tonetti als Leiter der Feuerwehr dankte dem Bürgermeister sowie Rat und Verwaltung für die Bereitstellung der finanziellen Mittel: "Diese Fahrzeuge ermöglichen es uns, unsere Aufgaben weiterhin professionell zu erfüllen und gleichzeitig die Jugendarbeit zu stärken."

Im Anschluss konnten die Anwesenden sich noch die Fahrzeuge genau ansehen und bei einer warmen Mahlzeit und kalten Getränken den Abend ausklingen lassen.

