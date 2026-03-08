Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Sauna in Hohe Düne

Rostock (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Brand einer Außensauna der Yachthafenresidenz Hohe Düne.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Sauna. Durch schnelles Handeln der Verantwortlichen vor Ort wurden keine Personen verletzt.

An der voll ausgebrannten Sauna, die starke Rauchentwicklung verursachte, entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Löscharbeiten der Feuerwehr Rostock dauerten bis 15:30 Uhr an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell