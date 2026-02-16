Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verdacht auf Gasaustritt - Feuerwehr räumt Gebäude

Oberhausen (ots)

Auf Grund der Auslösung eines Heim-Gasmelders alarmierten Anwohner in einem Mehrfamilienhaus an der Marienburgstraße heute Vormittag gegen 08:00 Uhr die Feuerwehr Oberhausen.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte, welche unter Atemschutz die betroffene Wohnung kontrollierten, mit einem Messgerät eine geringe Konzentration des giftigen Gases Kohlenstoffmonooxid feststellen.

Vorsorglich wurde daraufhin das gesamte Gebäude geräumt.

Insgesamt mussten neun Personen kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen und sich im Freien in Sicherheit bringen. Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst boten bei starkem Regen dabei einen Witterungsschutz für die Anwohner.

Gemeinsam mit dem hinzugezogenen städtischen Energieversorger EVO wurden alle Wohnungen und Kellerräume, sowie die angrenzenden Garagen kontrolliert und intensiv mit einem Hochleistungslüfter durchlüftet.

Nach der Freimessung der Wohnungen durch die EVO, konnten die Anwohner das Gebäude und die jeweiligen Wohnungen wieder betreten. Die Räumung wurde aufgehoben.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr an die EVO und die Eigentümer-Firma des Objektes für die weitere Suche nach einer Fehlerursache übergeben.

Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst endete der Einsatz nach etwa zwei Stunden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte und sechs Einsatzfahrzeuge vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell