Polizei Gütersloh

POL-GT: Gestohlenes Kleinkraftrad abgebrannt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Freitagmittag (27.02., 12.59 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über ein brennendes Kleinkraftrad an einem Spielplatz an der Straße Am Rathaus informiert. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad im Laufe des Vormittags von einem Parkplatz am Rathaus gestohlen worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem Diebstahl und der Brandentstehung machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

