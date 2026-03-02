PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Gestohlenes Kleinkraftrad abgebrannt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Freitagmittag (27.02., 12.59 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über ein brennendes Kleinkraftrad an einem Spielplatz an der Straße Am Rathaus informiert. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad im Laufe des Vormittags von einem Parkplatz am Rathaus gestohlen worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem Diebstahl und der Brandentstehung machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:29

    POL-GT: Zwei Körperverletzungsdelikte in Versmold

    Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - In der Nacht zu Sonntag (01.03.) wurde die Polizei über zwei Auseinandersetzungen in Versmold informiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug ein 32-jähriger Versmolder in der Nacht zu Sonntag (01.03., 01.15 Uhr) einen 31-jährigen Versmolder mit einem Bierkrug an der Ravensberger Straße. Dieser erlitt dabei schwere ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:52

    POL-GT: Einbrüche und Diebstahl in Neubaugebiet

    Gütersloh (ots) - Werther (MS) - In einem Neubaugebiet "Blotenberg" in der Alfred-Weinberg-Straße kam es zwischen Freitagabend (27.02., 17:00 Uhr) und Samstagmorgen (28.02., 08:30 Uhr) zu zwei Einbrüchen sowie einem Diebstahl. Bei den angegangenen Objekten handelt es sich um Rohbauten. Bislang unbekannte Täter brachen im Bereich einer Doppelhaushälfte das Schloss eines Containers auf. Aus dem Container entwendeten ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:43

    POL-GT: Einbruch in Telekommunikationsgeschäft

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (01.03., 00:00 - 11:00 Uhr) in ein Telekommunikationsgeschäft in der Straße Großer Wall in Rheda eingebrochen. Die Täter schlugen den Ermittlungen zufolge mit einem Stein die gläserne Eingangstür ein. Sie durchwühlten im Innenraum sämtliche Schubladen. Nach ersten Angaben wurden zwei Laptops gestohlen. Die Polizei Gütersloh ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren