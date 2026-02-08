PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Wohnungseinbruch auf der Bänkstegge

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Bänkstegge;

Tatzeit: 06.02.2026, zwischen 12.25 Uhr und 21.30 Uhr;

Unbekannte drangen im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bänkstegge gewaltsam in eine Wohnung ein. Beschädigungen an der Zarge der Wohnungstür zeugten vom Vorgehen der Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

