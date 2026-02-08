POL-BOR: Vreden - Wohnungseinbruch auf der Bänkstegge
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Bänkstegge;
Tatzeit: 06.02.2026, zwischen 12.25 Uhr und 21.30 Uhr;
Unbekannte drangen im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bänkstegge gewaltsam in eine Wohnung ein. Beschädigungen an der Zarge der Wohnungstür zeugten vom Vorgehen der Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld.
Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)
