Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Gegen Baum geprallt

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, L572;

Unfallzeit: 08.02.2026, 05.20 Uhr;

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn die Landesstraße 572 von Südlohn kommend in Richtung Stadtlohn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum liegen nicht vor. Der nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzte junge Mann kam zur ambulanten Behandlung in ein Borkener Krankenhaus. Eine Abschleppfirma kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell