Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trunkenheit im Straßenverkehr

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, B 67;

Unfallzeit: 08.02.2026, 01.10 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag kam ein alkoholisierter 47-jähriger Autofahrer aus Isselburg mit seinem Pkw auf der B 67, von der Auffahrt Franzstraße kommend in Fahrtrichtung Dingdener Straße, nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die eingesetzten Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 47-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest deutete auf einen Wert von über 0,8 Promille Alkohol im Blut hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein. Eine Ärztin entnahm dem Isselburger in den Räumen der Polizeiwache Bocholt eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Die Feuerwehr erschien am Unfallort und sicherte das beschädigte Verkehrszeichen, das auf die Fahrbahn zu fallen drohte. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den beschädigten Pkw. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

