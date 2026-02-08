PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Rennradfahrer schwer verletzt

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Amtsvenn;

Unfallzeit: 07.02.2026, 12.50 Uhr:

Ein 58-jähriger Rennradfahrer aus Enschede verletzte sich bei einem Alleinunfall am Samstagmittag auf der Straße Amtsvenn schwer. Nach eigenen Angaben sei er aus einem geschotterten/gesandeten Waldweg gekommen und wollte die Straße Amtsvenn (Bundesstraße) überqueren. Er habe verkehrsbedingt bremsen müssen und sei dabei auf dem nassen Asphalt weggerutscht und gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Enschede. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

