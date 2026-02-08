Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Rennradfahrer schwer verletzt

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Amtsvenn;

Unfallzeit: 07.02.2026, 12.50 Uhr:

Ein 58-jähriger Rennradfahrer aus Enschede verletzte sich bei einem Alleinunfall am Samstagmittag auf der Straße Amtsvenn schwer. Nach eigenen Angaben sei er aus einem geschotterten/gesandeten Waldweg gekommen und wollte die Straße Amtsvenn (Bundesstraße) überqueren. Er habe verkehrsbedingt bremsen müssen und sei dabei auf dem nassen Asphalt weggerutscht und gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Enschede. (mh)

