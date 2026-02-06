Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Nordring/Beckingsweg;

Unfallzeit: 05.02.2026, 16.30 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Nordring/Beckingsweg in Borken. Nach Angaben der 66-jährigen Fahrradfahrerin, habe ein Autofahrer sie beim Rechtsabbiegen in den Beckingsweg übersehen. Hierdurch sei es zum Zusammenstoß gekommen und die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw habe seine Fahrt fortgesetzt und sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell