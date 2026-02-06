PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Borken - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin
Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Nordring/Beckingsweg;

Unfallzeit: 05.02.2026, 16.30 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Nordring/Beckingsweg in Borken. Nach Angaben der 66-jährigen Fahrradfahrerin, habe ein Autofahrer sie beim Rechtsabbiegen in den Beckingsweg übersehen. Hierdurch sei es zum Zusammenstoß gekommen und die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw habe seine Fahrt fortgesetzt und sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

