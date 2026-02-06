PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Autorennen: Polizei sucht weitere Zeugen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Butenwall/Wüllener Straße;

Unfallzeit: 05.02.2026, 19.38 Uhr;

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.40 Uhr im Stadtgebiet Vreden zu einem schweren Verkehrsvorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zunächst im Bereich des Busbahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Im weiteren Verlauf fuhren beide Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Wüllener Straße in Richtung Innenstadtbereich. Dabei kam es offenbar zu einer Verfolgungsfahrt, bei der andere Verkehrsteilnehmer und Passanten gefährdet wurden. Noch in der Höhe des Reisebüros am Busbahnhof mussten den Schilderungen zur Folge mehrere Personen zur Seite springen, um nicht von den Fahrzeugen erfasst zu werden. Nach einem Wendemanöver im Innenstadtbereich kehrten beide Fahrzeuge zurück und kollidierten schließlich auf der Wüllener Straße in Höhe der Einmündung Butenwall. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und sichergestellt. Zwei Beteiligte wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der Führerschein eines Beteiligten wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet insbesondere diejenigen Zeuginnen und Zeugen, die während der Fahrt der beiden Fahrzeuge ausweichen oder zur Seite springen mussten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:46

    POL-BOR: Borken - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin / Polizei sucht Zeugen

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Nordring/Beckingsweg; Unfallzeit: 05.02.2026, 16.30 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Nordring/Beckingsweg in Borken. Nach Angaben der 66-jährigen Fahrradfahrerin, habe ein Autofahrer sie beim Rechtsabbiegen in den Beckingsweg ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:59

    POL-BOR: Velen - Einbrecher entwenden Kupfer

    Velen (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Südlohner Diek; Tatzeit: zwischen 04.02.2026, 17.30 Uhr und 05.02.2026, 08.00 Uhr; In mehrere Baucontainer eingebrochen sind bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle am Südlohner Diek in Velen-Ramsdorf. In der Nacht zum Donnerstag öffneten die Unbekannten zunächst gewaltsam den Bauzaun und verschafften sich dann Zutritt zu mehreren Containern. Aus denen entwendeten die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:57

    POL-BOR: Legden - Einbrecher schlagen Scheibe ein

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Nordring; Tatzeit: 05.02.2026, zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr; In ein Haus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter am Nordring in Legden. In den Nachmittagsstunden des gestrigen Donnerstags schlugen die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss ein. Aus noch unbekannten Gründen wurde das Haus offenbar nicht betreten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren