Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Autorennen: Polizei sucht weitere Zeugen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Butenwall/Wüllener Straße;

Unfallzeit: 05.02.2026, 19.38 Uhr;

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.40 Uhr im Stadtgebiet Vreden zu einem schweren Verkehrsvorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zunächst im Bereich des Busbahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Im weiteren Verlauf fuhren beide Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Wüllener Straße in Richtung Innenstadtbereich. Dabei kam es offenbar zu einer Verfolgungsfahrt, bei der andere Verkehrsteilnehmer und Passanten gefährdet wurden. Noch in der Höhe des Reisebüros am Busbahnhof mussten den Schilderungen zur Folge mehrere Personen zur Seite springen, um nicht von den Fahrzeugen erfasst zu werden. Nach einem Wendemanöver im Innenstadtbereich kehrten beide Fahrzeuge zurück und kollidierten schließlich auf der Wüllener Straße in Höhe der Einmündung Butenwall. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und sichergestellt. Zwei Beteiligte wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der Führerschein eines Beteiligten wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet insbesondere diejenigen Zeuginnen und Zeugen, die während der Fahrt der beiden Fahrzeuge ausweichen oder zur Seite springen mussten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell