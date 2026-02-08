Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Kennzeichen von fünf Pkw entwendet

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Bismarckstraße;

Feststellzeit: 07.02.2026, 10.15;

Ein Anwohner der Bismarckstraße bemerkte am Samstagvormittag, dass an fünf geparkten Fahrzeugen jeweils die vorderen und hinteren Kennzeichen fehlten. Der Tatzeitraum konnte bisher nicht weiter eingegrenzt werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell