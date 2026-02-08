PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Nach Überschlag im Graben gelandet - Autofahrer flüchtet

Borken-Burlo (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Leitingsstiege;

Unfallzeit: 06.02.2026, 18.30 Uhr;

Nach bisherigen Erkenntnissen kam am Freitagabend ein bisher unbekannter Autofahrer gegen 18.30 Uhr auf der Leitingsstiege von der Fahrbahn ab. Der silbergraue Audi überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Nach Angaben zweier zu Hilfe eilender Verkehrsteilnehmer flüchtete ein etwa 18-jähriger, circa 1,80 Meter großer und schlanker Mann zu Fuß von der Unfallstelle. Er habe dunkelblonde Haare und trug eine dunkle Jacke. Die am Fahrzeug angebrachten Weseler Kennzeichen gehörten nicht zu dem Unfallwagen. Der Audi wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

