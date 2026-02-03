PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Aggressiver Mann greift Passanten am Hauptbahnhof an - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bingen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 03.02.2026, gegen 06:15 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Ein junger Mann soll sich am Bahngleis des Hauptbahnhofes in Bingen aufgehalten und dort in aggressiver Weise grundlos auf Passanten eingeschlagen haben.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort mehrere Zeugen sowie Geschädigte antreffen. Nach deren Angaben hatte der Mann zuvor ohne erkennbaren Anlass mehrere Personen angegriffen, die am Gleis auf einen Zug warteten. Ein Mann erlitt dabei eine Platzwunde im Gesicht, eine Frau wurde durch Tritte gegen den Rücken leicht verletzt.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 27-jährigen Mann. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen ergaben sich bei dem Tatverdächtigen nicht.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden. Zudem ist bislang unklar, ob noch weitere Personen verletzt wurden. Auch diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 19:27

    POL-PIBIN: Versuchter Raub vor Supermarkt in Bingerbrück

    Bingen (ots) - Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es zur Nachmittagszeit vor dem Eingang eines Supermarktes im Stadtteil Bingerbrück zu einem versuchten Raubdelikt. Ein Kunde verlor beim Verlassen des Marktes seine Geldbörse, aus der Bargeld zu Boden fiel. Während der Geschädigte das Bargeld an sich nahm, versuchte ein 39-jähriger Mann unter Anwendung körperlicher Gewalt, dieses zu erlangen. Der Geschädigte wehrte ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:13

    POL-PIBIN: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 - Zeugen gesucht

    Bingen (ots) - Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 18:43 Uhr ereignete sich eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 zwischen Bingen Kempten und Gau-Algesheim in Richtung Gau-Algesheim. Hierbei überholte ein BMW das vorausfahrende Fahrzeug und gefährdete beim Einscheren mindestens einen Verkehrsteilnehmer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:10

    POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Sprendlingen (ots) - Zwischen dem 23.01.2026, 17 Uhr dem dem 24.01.2026, 09:00 Uhr ereignete sich auf einem öffentlichen Parkplatz am Marktplatz in Sprendlingen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke Opel Corsa durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich bei einem Parkvorgang nicht unerheblich im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren