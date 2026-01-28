PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Versuchter Raub vor Supermarkt in Bingerbrück

Bingen (ots)

Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es zur Nachmittagszeit vor dem Eingang eines Supermarktes im Stadtteil Bingerbrück zu einem versuchten Raubdelikt. Ein Kunde verlor beim Verlassen des Marktes seine Geldbörse, aus der Bargeld zu Boden fiel. Während der Geschädigte das Bargeld an sich nahm, versuchte ein 39-jähriger Mann unter Anwendung körperlicher Gewalt, dieses zu erlangen. Der Geschädigte wehrte den Angriff ab, indem er den Tatverdächtigen schlug. Dieser gelangte nicht in den Besitz des Bargeldes. Unbeteiligte Passanten trennten die beiden Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:13

    POL-PIBIN: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 - Zeugen gesucht

    Bingen (ots) - Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 18:43 Uhr ereignete sich eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 zwischen Bingen Kempten und Gau-Algesheim in Richtung Gau-Algesheim. Hierbei überholte ein BMW das vorausfahrende Fahrzeug und gefährdete beim Einscheren mindestens einen Verkehrsteilnehmer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:10

    POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Sprendlingen (ots) - Zwischen dem 23.01.2026, 17 Uhr dem dem 24.01.2026, 09:00 Uhr ereignete sich auf einem öffentlichen Parkplatz am Marktplatz in Sprendlingen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke Opel Corsa durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich bei einem Parkvorgang nicht unerheblich im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:09

    POL-PIBIN: Verkehrsunfall vermutlich unter Alkohol und Drogeneinfluss

    Trechtingshausen (ots) - Am 24.01.2026 wird der PI Bingen gegen 14:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 kurz vor Trechtingshausen zwischen mehreren Fahrzeugen gemeldet. Vor Ort konnte während der Verkehrsunfallaufnahme geklärt werden, dass ein 24-jähriger Fahrer eines PKW am Ortsausgang Trechtingshausen in Fahrtrichtung Bingen mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren