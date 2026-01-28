Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Versuchter Raub vor Supermarkt in Bingerbrück

Bingen (ots)

Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es zur Nachmittagszeit vor dem Eingang eines Supermarktes im Stadtteil Bingerbrück zu einem versuchten Raubdelikt. Ein Kunde verlor beim Verlassen des Marktes seine Geldbörse, aus der Bargeld zu Boden fiel. Während der Geschädigte das Bargeld an sich nahm, versuchte ein 39-jähriger Mann unter Anwendung körperlicher Gewalt, dieses zu erlangen. Der Geschädigte wehrte den Angriff ab, indem er den Tatverdächtigen schlug. Dieser gelangte nicht in den Besitz des Bargeldes. Unbeteiligte Passanten trennten die beiden Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell