Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall vermutlich unter Alkohol und Drogeneinfluss

Trechtingshausen (ots)

Am 24.01.2026 wird der PI Bingen gegen 14:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 kurz vor Trechtingshausen zwischen mehreren Fahrzeugen gemeldet. Vor Ort konnte während der Verkehrsunfallaufnahme geklärt werden, dass ein 24-jähriger Fahrer eines PKW am Ortsausgang Trechtingshausen in Fahrtrichtung Bingen mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen wollte. Als der Fahrer jedoch Gegenverkehr wahrnahm brach er das Überholmanöver ab und ordnete sich dicht hinter einem PKW ein, welcher gleichzeitig verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verlangsamen musste. Der 24-jährige konnte seinen PKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass er auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auffuhr. Die Insassen beider Fahrzeuge erleiden durch den Zusammenstoß jeweils leichte bis mittelschwere Verletzungen und werden anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im PKW des 24-jährigen konnten diverse geöffnete und geleerte Flaschen diverser Alkoholika aufgefunden werden, zudem wurden bei ihm Alkoholgeruch sowie weitere Ausfallerscheinungen festgestellt. Da die Durchführung eines Atemalkohol- sowie Drogenschnelltests nicht möglich war, wurde die Entnahme einer Blutprobe beim Fahrer angeordnet. Sollte die Blutprobe wie vermutet positiv ausfallen wird sich der Fahrer strafrechtlich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

