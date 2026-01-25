PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Sprendlingen (ots)

Zwischen dem 23.01.2026, 17 Uhr dem dem 24.01.2026, 09:00 Uhr ereignete sich auf einem öffentlichen Parkplatz am Marktplatz in Sprendlingen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke Opel Corsa durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich bei einem Parkvorgang nicht unerheblich im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher verlies daraufhin ohne weitere Maßnahmen die Verkehrsunfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Wer Hinweise auf die konkrete Uhrzeit des Verkehrsunfalls sowie den unfallverursachenden PKW geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

