POL-PIBIN: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 18:43 Uhr ereignete sich eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 zwischen Bingen Kempten und Gau-Algesheim in Richtung Gau-Algesheim. Hierbei überholte ein BMW das vorausfahrende Fahrzeug und gefährdete beim Einscheren mindestens einen Verkehrsteilnehmer.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter der 06721 905-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

