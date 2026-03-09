PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW Brand in der Rostocker Südstadt

Rostock (ots)

In den Morgenstunden des 09.03. wurde gegen 02:00 Uhr ein Feuer in der Südstadt Rostock in der Erich-Schlesinger-Straße gemeldet. Vor Ort musste festgestellt werden, dass auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels mehrere PKW in Vollbrand standen. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurden insgesamt fünf durch Brand zerstörte und weitere drei durch Hitzeentwicklung geschädigte Fahrzeuge festgestellt. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

