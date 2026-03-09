PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg nach Bränden in Rostocker Südstadt Klinik

Rostock (ots)

Nach den beiden Bränden auf dem Gelände der Südstadtklinik in der Nacht vom Freitag auf den Sonnabend, konnte die Polizei einen 36 jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Der aus dem Landkreis Ludwigslust stammende Mann wurde am 08.03.2026 dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA überführt.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

