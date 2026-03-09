Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg nach Bränden in Rostocker Südstadt Klinik

Rostock (ots)

Nach den beiden Bränden auf dem Gelände der Südstadtklinik in der Nacht vom Freitag auf den Sonnabend, konnte die Polizei einen 36 jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Der aus dem Landkreis Ludwigslust stammende Mann wurde am 08.03.2026 dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA überführt.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

