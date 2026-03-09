PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit Vollsperrung

Rostock (ots)

Am 09.03.2026 kam es gegen 13:40 Uhr auf der BAB 19 zwischen den 
Anschlussstellen Kessin und Rostock Süd in Fahrtrichtung Rostock zu 
einem Verkehrsunfall, an dem ein LKW-Gespann und ein PKW beteiligt 
waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Zugmaschine nach einem 
Reifenplatzer nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort ist das 
Gespann mit einem Mazda SUV, welcher in derselben Fahrtrichtung fuhr,
und schließlich mit der Mittelschutzplanke kollidiert.
Infolge des Unfalles wurde augenscheinlich niemand verletzt, jedoch 
wurde der Fahrzeugführer des PKW mit einem Rettungswagen in ein 
Rostocker Krankenhaus verbracht, um dort eventuelle Verletzungen 
vollständig ausschließen zu können.
Es kam auf Grund der Schäden an der Sattelzugmaschine zu einem 
erheblichen Austritt von Betriebsstoffen. Diese wurden zunächst durch
die Feuerwehr und später durch den Einsatz einer Fachfirma beseitigt.
Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten 
durch Abschleppdienstleister geborgen werden.
Die betroffene Richtungsfahrbahn war bis 18:40 Uhr voll gesperrt und 
ist nach Abschluss der Aufräumarbeiten mittlerweile wieder 
freigegeben. Die Gegenfahrbahn wurde durch den Verkehrsunfall nicht 
in Mitleidenschaft gezogen.
Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 200.000,- Euro geschätzt.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

