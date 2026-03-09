Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit Vollsperrung

Rostock (ots)

Am 09.03.2026 kam es gegen 13:40 Uhr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Kessin und Rostock Süd in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall, an dem ein LKW-Gespann und ein PKW beteiligt waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Zugmaschine nach einem Reifenplatzer nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort ist das Gespann mit einem Mazda SUV, welcher in derselben Fahrtrichtung fuhr, und schließlich mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Infolge des Unfalles wurde augenscheinlich niemand verletzt, jedoch wurde der Fahrzeugführer des PKW mit einem Rettungswagen in ein Rostocker Krankenhaus verbracht, um dort eventuelle Verletzungen vollständig ausschließen zu können. Es kam auf Grund der Schäden an der Sattelzugmaschine zu einem erheblichen Austritt von Betriebsstoffen. Diese wurden zunächst durch die Feuerwehr und später durch den Einsatz einer Fachfirma beseitigt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienstleister geborgen werden. Die betroffene Richtungsfahrbahn war bis 18:40 Uhr voll gesperrt und ist nach Abschluss der Aufräumarbeiten mittlerweile wieder freigegeben. Die Gegenfahrbahn wurde durch den Verkehrsunfall nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 200.000,- Euro geschätzt. Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

