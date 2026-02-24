Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Schwerer Personenunfall im Hauptbahnhof Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Hauptbahnhof Oldenburg zu einem schweren Personenunfall. Ein 34-jähriger Mann ließ seine Beine ins Gleisbett baumeln und wurde von einem durchfahrenden Güterzug erfasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei saß ein 34-jähriger Mann gegen 20:25 Uhr an der Bahnsteigkante von Gleis 4 und ließ seine Beine in das Gleisbett baumeln. Trotz Achtungspfiff und sofort eingeleiteter Schnellbremsung konnte der Triebfahrzeugführer eines aus Richtung Wilhelmshaven kommenden Güterzuges den Unfall nicht mehr verhindern und der Zug erfasste den 34-Jährigen. Der Zug war zum Unfallzeitpunkt mit etwa 50 km/h unterwegs.

Der 34-jährige deutsche Staatsangehörige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus in Oldenburg eingeliefert. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen am Bahnsteig wurde veranlasst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Durch die Rettungs- und Einsatzmaßnahmen musste das Bahngleis gesperrt werden. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Im Einsatz befanden sich neben der Bundespolizei auch Kräfte der Landespolizei, der Notfallmanager der Deutschen Bahn, die Berufsfeuerwehr Oldenburg sowie drei Rettungswagen.

Warum der Mann so gefährlich dicht an den Gleisen saß, ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfallgeschehens werden durch die Bundespolizei geführt. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

