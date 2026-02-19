Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Geldstrafe bezahlt - Mann entgeht Gefängnisaufenthalt

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 53-Jährigen drohten zwei Monate Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 2:00 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Mitfahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf der Rastanlage Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Bulgaren ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen drei Fällen von Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Monaten verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Strafe von 1.200 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 1.200 Euro aufzubringen und er zahlte zudem mehr als 100,- Euro ausstehender Verfahrenskosten.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell