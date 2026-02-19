PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis
  • Bild-Infos
  • Download

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 24-Jährige muss für knapp zweieinhalb Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde am Vormittag gegen 11:00 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf dem Rastplatz Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Unterschlagung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von knapp zweieinhalb Monaten verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 7.000 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Da es dem Verhafteten nicht gelang den haftbefreienden Betrag aufzubringen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 05924 7892-2401
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren