BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 24-Jährige muss für knapp zweieinhalb Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde am Vormittag gegen 11:00 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf dem Rastplatz Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Unterschlagung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von knapp zweieinhalb Monaten verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 7.000 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Da es dem Verhafteten nicht gelang den haftbefreienden Betrag aufzubringen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell