BPOL-BadBentheim: Autofahrer ohne Führerschein - Beifahrer wird per Haftbefehl gesucht

Die Bundespolizei hat am Sonntagmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 37-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Auch sein Fahrer war nicht rechtmäßig unterwegs, er fuhr ohne Führerschein.

Der 37-Jährige kam als Beifahrer mit einem Auto aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 12:30 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der BAB 280 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien des 37-jährigen Rumänen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl von der Justiz gesucht wird.

Aus einer Verurteilung wegen Diebstahl musste er eine Strafe von 1.000 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verbüßen. Da er die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Sein 38-jähriger Fahrer händigte den Beamten bei der Kontrolle einen rumänischen Führerschein aus. Bei der vorgelegten Fahrerlaubnis hatten die Beamten jedoch erhebliche Zweifel an der Echtheit und untersuchten das Dokument genauer.

Hierbei stellten sie fest, dass es sich bei dem Führerschein um eine "Totalfälschung" handelt. Der Ausweis ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt und besteht aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der gefälschte Führerschein einbehalten und gegen den 38-jährigen Rumänen ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

