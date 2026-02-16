Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Einen Monat Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Grenzkontrolle

Bild-Infos

Download

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 38-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er muss nun für 30 Tage ins Gefängnis.

Der 38-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 15:55 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 38-jährigen Polen stellten die Beamten fest, dass der Reisende von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Aus eine Verurteilung wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Fahren ohne Führerschein musste er noch eine Geldstrafe von 1.800 Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßen.

Da der Mann die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell