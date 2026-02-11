Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht

Bundespolizei nimmt gesuchte 31-Jährige fest

Eine 31-Jährige ist am Dienstagabend am Bahnhof Leer von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl vor. Sie sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Bundespolizisten hatten die Frau gegen 22:30 Uhr am Bahnhof kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die 31-jährige rumänische Staatsangehörige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Diebstahl musste sie noch eine Geldstrafe von 300,- Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verbüßen. Da sie den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde die Frau von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

