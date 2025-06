LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (ots) - In der Poststraße sowie der Schwanitzstraße brachten heute Nacht bis dahin Unbekannte mehrere Graffiti mittels Sprühfarbe an Gebäudefassaden an. Im Rahmen sofort einsetzender umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen der PI Arnstadt-Ilmenau konnten ein 13 sowie ein 14-Jähriger als mutmaßliche Verursacher bekannt gemacht werden. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

