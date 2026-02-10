Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Fahrt mit gefälschtem Führerschein beendet

Gronau (ots)

Das aus niederländischen und deutschen Fahndern bestehende Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Bentheim, hat am Montagnachmittag einen 32-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der bei einer Kontrolle einen gefälschten Führerschein vorlegte.

Der Mann wurde gegen 16:30 Uhr mit einem PKW auf der Enscheder Straße in Gronau angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle händigte der 32-jährige Fahrer den Beamten einen bulgarischen Führerschein aus. Bei der vorgelegten Fahrerlaubnis hatten die Beamten jedoch erhebliche Zweifel an der Echtheit und untersuchten das Dokument genauer. Hierbei stellten sie fest, dass es sich bei dem Führerschein um eine "Totalfälschung" handelt. Der Ausweis ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt und besteht aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument. Wie die Beamten weiter herausfanden, besitzt der Mann nicht einmal eine Fahrerlaubnis.

Des Weiteren wurde bei ihm eine Kleinstmenge an Drogen aufgefunden.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der gefälschte Führerschein einbehalten und gegen den 32-jährigen Bulgaren ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

