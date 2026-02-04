Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zwei Haftbefehle an der Grenze vollstreckt

Bild-Infos

Download

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag an der deutsch-niederländischen Grenze gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer innerhalb kürzester Zeit festgenommen. Beide müssen ins Gefängnis.

Ein 34-Jähriger reiste gegen 13:00 Uhr als Passagier eines Busses des Schienenersatzverkehrs aus den Niederlanden ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Letten ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verurteilt worden. Er hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von mehr als dreieinhalb Monaten zu verbüßen.

Ein 43-Jähriger reiste gegen 13:50 Uhr als Passagier eines Fernbusses aus den Niederlanden ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen ebenfalls in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass auch gegen den Iraner ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Betruges zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Monaten verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 2.400 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden. Da der Verhaftete den haftbefreienden Betrag allerdings nicht zahlen konnte, musste er schließlich ins Gefängnis.

Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell