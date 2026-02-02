Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt zwei Untersuchungshaftbefehle innerhalb einer Stunde

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze gleich zwei Untersuchungshaftbefehle innerhalb einer Stunde vollstreckt. Gegen einen 37-jährigen Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Raubes und gegen einen 42-jährigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei vor. Beide sitzen jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 42-Jährige reiste gegen 16:55 Uhr als Beifahrer eines Autos aus den Niederlanden ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 durch Bundespolizisten kontrolliert wurde.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Rumäne von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird gewerbsmäßige Hehlerei zur Last gelegt. Aufgrund von Flucht- und Wiederholungsgefahr hatte das zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Zudem interessierte sich die Justiz in einem weiteren Fall für seinen aktuellen Aufenthaltsort.

Der 37-Jährige reiste gegen 17:45 Uhr als Beifahrer eines anderen Autos aus den Niederlanden ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen ebenfalls in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 durch Bundespolizisten kontrolliert wurde.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass auch dieser Mann von der Justiz gesucht wurde. Dem Rumänen wird ein Raub zur Last gelegt. Da auch in diesem Fall Fluchtgefahr bestand, hatte das zuständige Gericht ebenfalls die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Beide Verhafteten wurden nach einer Nacht im Polizeigewahrsam am Montagmittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

