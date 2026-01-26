PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat Samstagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 32-Jährige muss für fast zwei Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft, als er die deutsch-niederländische Grenze kurz vor 16 Uhr, über die L 47 im Ortsteil Bült, zu Fuß überquerte.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl vorlag. Aus einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung musste er noch eine offene Geldstrafe von 3.300 Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen verbüßen.

Da er den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, muss der 32-Jährige nun für knapp zwei Monate ins Gefängnis. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressesprecher
Ralf Löning
Mobil: 01520 9054933
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

