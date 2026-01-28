Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Waffe und Munition bei Grenzkontrolle sichergestellt

Bad Bentheim (ots)

Am Montagabend stellte die Bundespolizei bei der Grenzkontrolle zu den Niederlanden eine Schusswaffe samt passender Munition bei einem 25-Jährigen sicher.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, wurde kurz vor 18 Uhr ein Fahrzeug mit drei Insassen bei der Einreise nach Deutschland auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Bundespolizisten neben zwei Joints, eine augenscheinlich echte Schusswaffe, ein dazugehöriges Magazin sowie 24 Patronen 9x19 mm, die alle einem 25-jährigen Mitfahrer zugeordnet werden konnten. Da der Mann die Waffe samt Munition offenbar illegal besaß, wurden sie ebenso beschlagnahmt wie die Kleinstmenge an Marihuana.

Gegen den 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie dem Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Weitere Informationen zur Herkunft der Waffe sowie den genauen Umständen des Waffenbesitzes liegen derzeit nicht vor. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.

