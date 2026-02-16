Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Freundin bezahlt Geldstrafe und bewahrt Freund vor Gefängnisaufenthalt

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze den Haftbefehl eines 41-Jährigen vollstreckt. Weil seine Freundin die offene Geldstrafe bezahlte, bewahrte sie den Mann vor dem Gefängnis. Der Mann war als Fahrer eines Autos mit deutscher Zulassung aus den Niederlanden eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Fahrzeug gegen 07:00 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 41-jährigen Georgiers stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Im Jahr 2025 war er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 1.250 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Tagen abzusitzen.

Er selbst konnte die Strafe nicht begleichen. Ganz im Geiste des Valentinstages zahlte schließlich seine Freundin die Geldstrafe bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle ein und ersparte somit ihrem 41-jährigen Freund einen Gefängnisaufenthalt.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell