BPOL-BadBentheim: Bundespolizei stellt mehrere verbotene Waffen bei Grenzkontrollen sicher

Im Rahmen der verstärkten Binnengrenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze, hat die Bundespolizei am Samstag gleich in drei Fällen verbotene Waffen sichergestellt. In Bad Bentheim wurden ein 26-Jähriger mit einem Butterfly- und einem Karambit-Messer und ein anderer 26-Jähriger mit einem Schlagring im Auto, sowie in einem dritten Fall in Bunde ein 25-Jähriger ebenfalls mit einem Schlagring im Fahrzeug angetroffen. Die drei Männer erwarten nun Anzeigen.

Gegen 13:00 Uhr wurde ein 26-jähriger Tscheche als Mitfahrer in einem Auto in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Autos wurden durch die eingesetzten Bundespolizisten ein Butterfly- sowie ein Karambit-Messer entdeckt. Da es sich bei dem Butterflymesser um eine verbotene Waffe handelt und er zum Führen des Karambit-Messers keine ausreichende Begründung vorweisen konnte, wurden die Gegenstände sichergestellt.

Gegen 19:10 Uhr wurde ein 26-jähriger Bulgare als Fahrer eines Autos an gleicher Stelle kontrolliert. Hier fanden die Beamten einen verbotenen Schlagring auf und stellten auch diesen sicher.

Gegen 10:25 Uhr wurde ein 25-Jähriger Tscheche als Beifahrer eines PKW im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf dem Rastplatz Bunderneuland überprüft. Bei der Durchsuchung des Autos wurden durch die eingesetzten Bundespolizisten ebenfalls ein verbotener Schlagring aufgefunden und sichergestellt.

Alle drei Männer erwarten jetzt Anzeigen auf Grund von Verstößen gegen das Waffengesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beschuldigten ihre Fahrt fortsetzen.

