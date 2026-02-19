Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Gefängnis abgewendet

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 36-Jährigen drohten anderthalb Monate Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 19:55 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Mitfahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf der Rastanlage Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Syrer ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen eines Diebstahldelikts und Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von anderthalb Monaten verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Strafe von 1.350 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 1.350 Euro aufzubringen und er zahlte zudem knapp 100,- Euro ausstehender Verfahrenskosten.

So durfte der 36-Jährige seine Reise im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

