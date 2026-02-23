Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchten 25-Jährigen bei Grenzkontrolle fest

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend einen international gesuchten 25-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die polnischen Behörden vor.

Der 25-jährige Pole war als Mitfahrer in einem Transporter aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Auto gegen 22:00 Uhr in der Kontrollstelle an der B402 bei Schöninghsdorf angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 25-Jährigen ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann wurde seitens der polnischen Justiz wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen wiederholtem Fahren ohne Führerschein in einem berauschten Zustand gesucht.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er am Sonntag einem Richter am Amtsgericht Meppen vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Im Anschluss wurde der 25-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Polen übernommen.

Außerdem wurden rund 21 Gramm Amphetamin und etwa 18 Gramm Marihuana bei dem Mann gefunden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

