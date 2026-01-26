Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungen an mehreren PKW - Zeugen gesucht

Ettringen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es in der Ortslage Ettringen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Die Fahrzeuge wurden alle mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Im Nachtigallenweg wurden ein schwarzer, VW-Golf beschädigt, in der Kreuzstraße ein weißer PKW, Mitsubishi und ein weißer, BMW, X1 sDrive20i. An allen Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die derzeit noch nichtabschließend beziffert werden können. Die Tatzeiten lagen zwischen dem 23.01.2026, ca. 08:00 Uhr bis 24.01.2026, 15:00 Uhr.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

