Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei Güstrow - 46-Jährige wird in eigener Wohnung zum Opfer einer Raubstraftat

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes sowie der Freiheitsberaubung, nachdem eine 46-Jährige am Morgen des 03.03.2026 gegen 08:00 Uhr in der Verbindungschaussee in Güstrow Opfer einer Raubstraftat wurde.

Laut vorliegenden Angaben des Opfers hätte sich die Tat vorwiegend in ihrer eigenen Wohnung zugetragen. So habe sich der bislang unbekannte Tatverdächtige an der Gegensprechanlage des Mehrfamilienhauses als Mitarbeiter der Post ausgegeben und sich so den Zutritt zum Haus verschafft. Unter Vorhalt eines Messers sei die Geschädigte dann in ihre Wohnung gedrängt und gefesselt worden, woraufhin der Tatverdächtige die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben soll und schließlich gegen 08:50 Uhr flüchtete. Der Frau sei es daraufhin gelungen eine Nachbarin auf sich aufmerksam zu machen, welche sie aus ihrer Lage befreit hat. Nach Angaben der Geschädigten habe der Unbekannte Wertsachen (u.a. Schmuck) entwendet. Der Stehlschaden wird mit circa 1.500 Euro beziffert. Die aus Armenien stammende Frau erlitt im Kontext des Sachverhaltes mehrere leichte Schnittverletzungen, welche nach der medizinischen Erstversorgung nicht weiterführend behandelt werden mussten.

Trotz der sofortigen Fahndungsmaßnahmen diverser Polizeikräfte sowie der sich anschließenden, umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte der mutmaßliche Täter bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

Nach Angaben der Geschädigten kann der Unbekannte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 160-170cm groß - Dunkle Augen - Dunkle, mutmaßlich schwarze Haare, die trotz der schwarzen Maskierung erkennbar gewesen sind - Scheinbares Alter: 25 Jahre

Darüber hinaus soll der Tatverdächtige mit einer schwarzen Sportjacke, einer ebenso schwarzen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen/ Sneakern bekleidet gewesen sein. Laut Angaben der Geschädigten hätten die Schuhe keine sichtbaren Schnürsenkel gehabt. Den Stoff dieser Schuhe beschrieb die Frau als netzartig.

Um nun die Hintergründe der Tat weiter zu erhellen und den Tatverdächtigen zu ermitteln, bittet die Polizei Güstrow auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die im Zeitraum des 03.03.2026 (circa 07:30 bis 09:30 Uhr) möglicherweise relevante Beobachtungen in der Güstrower Verbindungsschaussee oder aber weiterführende Angaben zum Sachverhalt an sich machen können. Hinweise können jederzeit bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.

