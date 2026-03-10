Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kleintransporter mit erheblichen technischen Mängeln auf der BAB 24 gestoppt

Stolpe (ots)

Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe haben am Sonntagmittag einen polnischen Kleintransporter auf der Bundesautobahn 24 auf dem Parkplatz Blievenstorf in Fahrtrichtung Berlin kontrolliert. Bereits während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Fahrzeug in einem nicht verkehrssicheren Zustand befand. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer daraufhin zunächst untersagt.

Nach Rücksprache mit dem Halter begleiteten die Beamten das Fahrzeug zu einer nahegelegenen Werkstatt, um eine genauere technische Begutachtung zu ermöglichen. Dabei wurden weitere gravierende Mängel festgestellt: Die Bremsanlage des Transporters war weitgehend ohne Funktion. Sämtliche Bremsscheiben und Bremsbeläge waren vollständig verschlissen und bereits stark überhitzt.

Darüber hinaus war der linke Vorderreifen bis auf das Gewebe abgefahren. Auch an der Abgasanlage wurden Mängel festgestellt, da der Sensor des Katalysators entfernt worden war. Weiterhin wies das Fahrwerk deutliche Verschleißerscheinungen auf.

Aufgrund der erheblichen technischen Mängel wurde die Weiterfahrt des Fahrzeugs bis zur vollständigen Instandsetzung untersagt.

Der 23-jährige Fahrzeugführer aus Belarus musste zur Sicherung des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Bei dem kontrollierten Fahrzeug handelte es sich um einen Kleintransporter, der zum Zeitpunkt der Kontrolle ohne Ladung unterwegs war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell