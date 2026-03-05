PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht der Brandstiftung - Brand einer Holzhütte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Drei unbekannte junge Männer stehen im Verdacht eine selbst zusammen gezimmerte Holzhütte eines Mannes ohne festen Wohnsitz angezündet zu haben.

Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 18.30 Uhr, ein Brand einer Holzhütte mitgeteilt, welche sich in Höhe des Sportplatzes in Haagen an dem Fluss "Wiese" unter der Brücke der Bundesstraße 317 befand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die wohl von einem Mann ohne festen Wohnsitz selbst zusammen gezimmerte Holzhütte brannte komplett nieder. Ein Zeuge will zuvor beobachtet haben, wie drei junge Männer einen Gegenstand in die Holzhütte warfen und Sekunden später die Hütte anfing zu brennen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person in der Hütte. Die drei jungen Männer flüchteten mit zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in Richtung Ortsteil Brombach.

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den drei flüchtenden jungen Männern geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:38

    POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen Chlorgasaustritt bei Poolanlage

    Freiburg (ots) - Die Mitteilung von dem Austritt von Chlorgas bei einer Poolanlage in einem Haus im Lettenweg in Tüllingen führte zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften. Am Mittwoch, 04.03.2026, kurz nach 23.00 Uhr, erhielt die Feuerwehr die Mitteilung von dem Austritt von Chlorgas bei einer Poolanlage. Nach hier vorliegenden Erkenntnissen habe sich aus ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:35

    POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von Enduro Maschine - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 04.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 19.20 Uhr, wurde von einer unbekannten Täterschaft eine mehrfach gesicherte Enduro Maschine der Marke HUSQVARNA FE 350 entwendet. Das weiß/schwarze Motorrad mit blauen Akzenten stand in einer Tiefgarage in der Gustave-Fecht-Straße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 10.000 Euro ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:18

    POL-FR: St. Blasien: Opel Corsa angefahren und stark beschädigt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 04.03.2026, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde ein in der Schmelze in St. Blasien ordnungsgemäß geparkter Opel Corsa durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte mindestens 4.000 Euro betragen. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren