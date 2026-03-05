Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht der Brandstiftung - Brand einer Holzhütte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Drei unbekannte junge Männer stehen im Verdacht eine selbst zusammen gezimmerte Holzhütte eines Mannes ohne festen Wohnsitz angezündet zu haben.

Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 18.30 Uhr, ein Brand einer Holzhütte mitgeteilt, welche sich in Höhe des Sportplatzes in Haagen an dem Fluss "Wiese" unter der Brücke der Bundesstraße 317 befand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die wohl von einem Mann ohne festen Wohnsitz selbst zusammen gezimmerte Holzhütte brannte komplett nieder. Ein Zeuge will zuvor beobachtet haben, wie drei junge Männer einen Gegenstand in die Holzhütte warfen und Sekunden später die Hütte anfing zu brennen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person in der Hütte. Die drei jungen Männer flüchteten mit zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in Richtung Ortsteil Brombach.

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den drei flüchtenden jungen Männern geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell