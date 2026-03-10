PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Haftbefehl gegen 15-jährigen Tatverdächtigen vollstreckt

Rostock (ots)

Im Ergebnis intensiver und umfangreicher Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock, Sachgebiet Jugend, konnte am 9. März 2026 ein Haftbefehl gegen einen 15-jährigen Tatverdächtigen vollstreckt werden.

Die Ermittler können dem Jugendlichen mit armenischer Staatsangehörigkeit rund 40 Straftaten zuordnen, die er seit 2024 im Raum Rostock begangen haben soll. Hierbei handelt es sich unter anderem um verschiedene Körperverletzungsdelikte, Raubstraftaten, Verstöße gegen das Waffengesetz sowie mehrere Fälle des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Auf Grundlage der durch die Beamten des Kriminalkommissariats Rostock zusammengetragenen Ermittlungsergebnisse wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht erwirkt.

Der 15-jährige Tatverdächtige konnte am Montag im Stadtgebiet Rostock durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen werden. Noch am selben Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

