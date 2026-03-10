Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung an der K 627

- 37574 Einbeck, OT. Billerbeck, K 627, Di. 10.03.26, 10:50 Uhr

An der K 627 zwischen Billerbeck und Bentierode kam es am 10.03.2026 zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr zu einer illegalen Müllentsorgung.

Zwei blaue Müllsäcke, mit Resten von einem Kindergeburtstag, wurden durch bislang unbekannte Personen am Straßenrand entsorgt. Weiterhin befanden sich neben den Müllsäcken Altreifen und Teile für Tierbedarf.

Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

