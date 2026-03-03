Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (61/2026) Weitere Intensivierung behördenübergreifender Maßnahmen - Finanzamt, Niedersächsisches Wirtschaftsministerium und Polizei kontrollieren gemeinsam Gebrauchtwagenhändler in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtgebiet

Donnerstag, 26. Februar 2026

GÖTTINGEN (jk) - Experten des Finanzamtes Göttingen und des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Bauen, haben am Donnerstag (26.02.26) im Stadtgebiet von Göttingen zusammen mit Ermittlern der Göttinger Polizei die Betriebe mehrerer Gebrauchtwagenhändler überprüft.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne: "Mit der Zentralisierung der Geldwäscheaufsicht im Wirtschaftsministerium und dem Aufbau eines schlagkräftigen Teams zur Bekämpfung von Geldwäschestrukturen im Flächenland Niedersachsen wird eine intensive und effektive Geldwäscheaufsicht für den sonstigen Nichtfinanzsektor ermöglicht und durch die enge Vernetzung mit anderen Aufsichtsbehörden und der Strafverfolgung dem Ziel der entschiedenen Bekämpfung von Geldwäsche- und Finanzkriminalität Rechnung getragen. Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt, sondern schadet den Menschen und der Wirtschaft in unserem Land. Daher werden wir auch in Zukunft konsequent gegen Geldwäsche vorgehen und Kontrollen vornehmen."

Im Zuge der Kontrollen stellten die Ermittler verschiedene Verstöße fest. Diese betrafen unter anderem Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche sowie Mängel bei der ordnungsgemäßen Kassenführung. In diesem Zusammenhang wurden die Gebrauchtwagenhändler auf Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz hingewiesen.

Die für die weitere Bearbeitung zuständigen Behörden, das Finanzamt Göttingen und das Nds. Wirtschaftsministerium, prüfen derzeit das weitere Vorgehen sowie die Einleitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen. Das Ergebnis steht aus.

"Die intensivierte, behördenübergreifende Zusammenarbeit ist ein wesentliches Instrument zur Verfolgung inkriminierter Geldströme, ein wichtiger Bestandteil zur Bekämpfung krimineller Strukturen und ein unverzichtbarer Bestandteil der aktiven Präventionsarbeit der Polizei Göttingen", so Polizeirat Dr. Luis-Miguel Herrmann von der Polizeiinspektion Göttingen am Dienstag (03.03.26).

